Calcio, Seconda Categoria. Domenica a metà tra coppa e campionato

La vittoria del Riva Ligure sulla Carlins Boys ha aperto la domenica del girone A di Seconda Categoria, dopo gli anticipi di ieri pomeriggio.

Una sola squadra savonese sarà in campo nel pomeriggio: l'Albingaunia Under 21, ospite del Vallecrosia.

In calendario anche Argentina Arma - Golfodianese B e Sanremo 2000 - Real Santo Stefano.



Per quanto concerne invece il tabellone di Coppa Liguria sono due gli incontri calendarizzati: il derby tra Spotornese e Nolese e Plodio - Carcarese. A entrambe le squadre biancorosse basterà un pareggio per staccare il pass valido per il secondo turno.

















