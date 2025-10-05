Calcio, Serie D. Il sesto sigillo del Vado passa da Saluzzo, la Cairese cerca un segnale di riscossa con la Novaromentin

La vittoria del Sestri Levante sul Club Milano e il pareggio tra il Celle Varazze e la Valenzana hanno aperto le danze della sesta giornata di campionato.

Oggi pomeriggio toccherà alle altre due formazioni savonesi andare a caccia dei tre punti: un'abitudine per la capolista Vado, che si trasforma in necessità stringente, invece, per la Cairese.

I rossoblu di mister Roselli per inanellare il sesto successo consecutivo dovranno espugnare il campo di un Saluzzo partito alla grande, ma capace di collezionare negli ultimi tre incontri soltanto il pareggio interno con il Club Milano. Una squadra giovane, di ritmo e capace di proporre anche un buon gioco quella guidata da Cacciatore, a cui si contrapporrà il pragmatismo rossoblu.

Giornata da trasfera anche per la Cairese, ferma al penultimo posto con uno degli attacchi più asfittici del campionato. L'inversione di rotta potrebbe arrivare tra le mura della Novaromentin, capace però di regolare nel fortino di casa sia il Gozzano che la Lavagnese.

Il programma: