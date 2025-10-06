Calcio, Celle Varazze. Un cruccio per Pisano dopo il pari con la Valenzana: "Quando arbitro in partitella aspetto che il difensore torni in posizione..." (VIDEO)

La prestazione non è stata delle più brillanti, mister Pisano lo ha subito ammesso dopo il pareggio di sabato pomeriggio contro la Valenzana.
Il tecnico andorese ha però un cruccio, la cui genesi è coincisa con il gol del pareggio incassato dagli orafi.
Il direttore di gara in occasione della rete ospite ha infatti richiamato il difensore Stanga, facendo ripartire il gioco prima che il centrale potesse ritrovare la marcatura.
In campo si è rivisto anche Gianmarco Insolito, il cui rientro sarà fondamentale per permettere a Capra di tornare a calcare la zona centrale dell'attacco biancoblu.