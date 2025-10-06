Calcio. La Cairese "local" si sblocca a Romentino, il gol di Jebbar vale la prima vittoria (VIDEO)

Sarà stato un caso o un segno del destino, ma l'undici titolare schierato da mister Solari, totalmente appartenente alla geografia del calcio ponentino, è riuscito a portare a casa la prima vittoria in campionato in quel di Romentino.
Decisivo è stato il gol di Jebbar dopo nemmeno otto minuti di gioco.
Ecco la sintesi completa a cura di Vco Azzurra:
NOVAROMENTIN - CAIRESE 0-1
Marcatore: 8' Jebbar
NOVAROMENTIN: Gadda; Mart ner (1’ st Bertelegni), Rettore, Oliveri, Pedrazzini; Mindruta (4’ st De Lorenzis), Tu nesi, Rojo Acosta (7’ st Rocco); Catania (20’ st Longo), Crivelli, Gozzo.
A disposizione: Santarelli, Silvestri, Bignoli, Valenti, Cenci.
Allenatore: Molluso.
CAIRESE: Ceppi; Sancinito, Scarrone, Boveri, Vignaroli; G. Graziani, Gulli; Giacchino (16’ st Federico), Piacen za (32’ st Noto), Jebbar (44’ st Sava); T. Graziani (40’ st Reinero)
A disposizione: Gentile, Turone, F. Fernandez, L. Fernandez, Castiglia.
Allenatore: Solari.