Calcio | 06 ottobre 2025, 12:09

Calcio, Pietra Ligure. Moraglia promuove la gara contro il Campomorone: "Bravi a uscire dal nostro spartito. L'aggressività in campo? Possiamo migliorare" (VIDEO)

Gara sulle montagne russe al Devincenzi, alla fine due reti a testa e un punto per parte

Il Pietra Ligure ha mancato contro il Campomorone il ritorno alla vittoria, ma ha saputo comunque riporre  in cascina un punto contro una delle squadre più attrezzate del campionato.

La squadra di mister Moraglia dopo un inizio di gara non agevole, ha saputo sfruttare le occasioni create, andando a segno con Malagrida e Dominici.

Un gol emblema quello del giovane esterno biancoceleste, arrivato dopo uno dei primi duelli vinti in mediana grazie al break di Giglio. Da li si è sviluppata l'azione con Rovere, lesto a trovare Malagrida sul fronte opposto.

Essendo arrivati in ripartenza la totalità dei gol in campionato del Pietra, migliorare la fase di recupero palla potrebbe portare grandi benefici: un aspetto su cui il mister e il suo staff stanno lavorando.

Lorenzo Tortarolo

