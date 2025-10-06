 / Calcio

Calcio, Pontelungo. La legge dell'ex punisce il Ceriale, basta Piu per ritrovare il sorriso

Tre punti pesantissimi per il Pontelungo che supera di misura il Ceriale grazie al goal dell’ex Piu. Una partita equilibrata e tattica, giocata su ritmi medio-bassi ma con intensità crescente nella ripresa. Gli ospiti, non sono riescono a concretizzare le occasioni create, mentre i granata sono bravi a colpire nel momento decisivo e poi gestire con ordine.

L’avvio è di studio, con il Ceriale più propositivo nel palleggio ma senza riuscire a creare reali pericoli. Al 9’ primo squillo del Pontelungo: Guardone scappa sulla destra e mette in mezzo un pallone invitante che Rocca sfiora, con Gallo che blocca in extremis. La risposta ospite è immediata: all’11’ Beluffi serve Renda in contropiede, ma il numero 11 manca l’impatto per pochi centimetri.

Il match resta equilibrato fino al 45’, quando i granata trovano il vantaggio: grande azione di Guardone sulla fascia, cross preciso per Piu che con un tap-in sottomisura insacca nell’angolino basso. Gol pesantissimo proprio allo scadere, che chiude il primo tempo sull’1-0.

La ripresa si apre con un Ceriale più aggressivo: al 49’ i biancoblù tremano su una traversa colpita da Marcich con un colpo di tacco spettacolare dopo un corner. Poi Beluffi e Mariani provano a pungere dalla distanza, ma senza fortuna. Nel finale il Ceriale sfiora il pareggio al 92’: mischia in area e rovesciata splendida di capitan Beluffi, con il pallone che sibila a pochi centimetri dalla traversa. È l’ultima grande emozione del match.

Il Pontelungo stringe i denti e porta a casa una vittoria sofferta ma meritata, frutto di compattezza e concretezza. Il Ceriale paga invece qualche ingenuità e un pizzico di sfortuna sotto porta.
 

PONTELUNGO - CERIALE 1-0

Marcatore: 45’ Piu
 

Pontelungo: Breeuwer, Fazio, Staltari, Marcich, Calandrino M., Garabello, Guardone A., Farinazzo, Rocca, Piu, Ardissone. 

Allenatore: Zanardini 


Ceriale: Gallo, Miranda, Quartieri, Barone, Franco, D’Aiuto, Destito L., Beluffi L., Beluffi G., Buonocore, Renda. 

Allenatore: Mambrin 


Arbitro: Romero di Savona
 

