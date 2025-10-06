SwimtheIsland Golfo dell’Isola festeggia 15 anni da record: 2.800 nuotatori da 20 Paesi nel mare di Bergeggi

Per gli amanti del nuoto in acque libere si tratta di una data ormai imperdibile in calendario, che infatti non delude le aspettative e festeggia i suoi primi 15 anni con 2.800 partecipanti arrivati nel savonese da ben 20 Paesi, di ogni fascia di età. Ancora una volta SWIMTHEISLAND Golfo dell’Isola, evento organizzato da TriO Events e sostenuto dalla destinazione turistica che unisce i Comuni di Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio e dal main sponsor arena, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona, ha gremito la spiaggia di agonisti, famiglie e anche neofiti, tutti legati dal desiderio di vivere la propria passione sportiva nel meraviglioso contesto naturalistico dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi.

Madrina della speciale edizione la trevigiana delle Fiamme Oro Barbara Pozzobon, argento in maglia azzurra nella 4x1500m mista dei recenti Mondiali di Singapore, che ha sostenuto tutti i kids presenti ai Bagni Bahia Blanca e ha poi guidato la scia di boe colorate della Classic Swim: “È la mia prima volta in questo mare cristallino, che una giornata ventosa ha reso particolarmente sfidante. Faccio quindi i complimenti a tutti coloro che si sono messi alla prova! - ha commentato sulla finish line Pozzobon - Ho cominciato con il fondo nel 2015: è un movimento che sta crescendo molto e invito i giovani a provare: essendo uno sport di esperienza e situazione, ogni gara risulta diversa, divertente e formativa. Per vincere una medaglia mondiale c’è bisogno di tantissimo impegno, perché alla fine si lavora tutto l’anno per un unico grande obiettivo, che nel 2026 saranno, invece, gli Europei. Prossima settimana sarò impegnata in Sardegna nella tappa di Coppa del Mondo: avendo ripreso a nuotare a metà settembre non ho obiettivi specifici, mentre punto alla tappa del prossimo anno”.



I PODI DELLA DUE GIORNI

La manifestazione ha scaldato i motori sabato 4 ottobre con le sfide sugli 800m dedicate alle squadre: in ben 108 hanno risposto all’appello tra Sprint Challenge, Family Team Event e MWM (Man-Woman-Man) Relay. A seguire, oltre 200 bambini hanno portato il loro dirompente entusiasmo sui 100m (6-7 anni), 200m (8-9 anni) e 400m (10-12 anni), confermando KID’sTHEISLAND il momento più magico della due giorni. Nella Short Swim (1.800m) si è imposto al maschile Riccardo Chiarcos (Team Nuoto Toscana Empoli, 21:24), che ha primeggiato su Luca Angelini (Nuoto Club Milano, 21:58) e Mattia Castello (22:05), mente al femminile Maria Vittoria Suisola (23:47), seguita da Alessia Cristal Chiera (24:39) e Letizia Borra (ASD Sportiva Sturla, 24:43).

L’alba di domenica 5 ottobre è stata accompagnata dalle bracciate dei nuotatori della Sunrise Swim (1.100m), che si sono immersi per condividere un'atmosfera di puro relax, senza alcuno spirito competitivo. La Classic (3.500m), con un giro completo dell’isola di Bergeggi, famosa per la sua forma a cuore, ha visto salire sul gradino più alto del podio Luca Gabani (Sogisport SSD, 43:46) e la svizzera Elisabetta Rossi (45:55), davanti a Luca Senestro (Wild Sport, 43:53) e Alessia Cristal Chiera (46:00), al suo secondo argento, incalzati da Matteo Peron (43:57) e Giorgia Tononi (G.A.M. Team Brescia, 46:01).



Nella Long (6.000m), comprendente un primo giro sul percorso della Classic e un secondo con nuovo periplo dell’isola, è stato ancora Riccardo Chiarcos a dettare legge (01:11:39) superando Lorenzo Giovannini (01:15:31) e Fabio Soave (SSD Progetto Nuoto e Sport, 01:16:38). Anche Maria Vittoria Suisola ha bissato l’oro (01:17:33), precedendo Martina Battistoni (01:22:13) e Sonia Toscani (Team Natatio Master, 01:24:04).

Premiati, inoltre, i fedeli delle lunghe distanze previste dalla Combined (Short+Classic) e dalla Super Combined Swim (Classic+Long). Nella prima competizione, Daniele Titta (Nuotatori Milanesi, 01:02:56) è giunto primo al traguardo, seguito da Stefano Ghisolfo (SS Superba Nuoto, 01:04:40) e Leonardo Matteucci (Sporting Club 63, 01:07:17), così come Renata Viganò (Nuotatori Milanesi, 01:09:02), che ha avuto la meglio su Caterina Cornaggia (In Sport Rane Rosse, 01:10:56) e Sara Lovato (ASD Mantova Nuoto Master, 01:13:27). Nella seconda gara, invece, il trio vincente è stato formato, tra gli uomini, da Christian Angelini (Nuoto Club Milano, 01:52:47), Mattia Castello (01:52:50) e Moreno Bettinazzi (Aquatic Center Montichiari, 02:09:40), mentre, tra le donne, da Lara Gherardini (Team Nuoto Toscana Empoli, 02:13:50), Anna Posca (02:27:29) ed Elisa Ghersi (Nuotatori Genovesi, 02:30:39).