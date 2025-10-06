Calcio, Prima categoria. Golfodianese a punteggio pieno: 3-0 all’Andora e vetta agganciata, domenica prossima c'è il Dego

Con il netto 3-0 all'Andora, la Golfodianese si iscrive al gruppetto di squadre a punteggio pieno dopo due turni nel girone A di Prima Categoria, assieme a Virtus Sanremese, Albingaunia e Cengio.

Le reti portano la firma di Dedja, Mhrai e Greco. È soddisfatto mister Danilo Vindigni per la prova dei suoi: "Ho visto delle cose pregevoli da parte dei miei ragazzi, tanto che nell'intervallo non avevo nulla da dire. Anche se sotto porta dobbiamo essere più cinici, perchè prima del vantaggio abbiamo sprecato diverse palle gol, che se non concretizzi poi in certe partite può diventare dura riuscire a segnare".

Parlare di primo posto seppur in coabitazione con altre formazioni dopo solo 180 minuti avrebbe poco senso, ma il punteggio pieno oltre che alla classifica fa anche morale: "È bello aver visto i ragazzi gioire a fine partita dopo la fatica settimanale - commenta il tecnico giallorossoblu - anche se questa settimana non ci siamo allenati benissimo, alcuni ragazzi studiano a Genova e hanno avuto il problema dello sciopero dei trasporti per rientrare. Però il risultato ci dà indubbiamente grande fiducia".

Domenica trasferta insidiosa in casa del Dego, soprattutto perchè, come dice lo stesso Vindigni "non sappiamo ancora dove si giocherà, dato che loro hanno il problema del campo, e non è ancora certo che si giochi a Pallare come successo con l'Ospedaletti".