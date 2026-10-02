Vela, Varazze | Conclusi i moduli Mdza 1 e 2 per 26 partecipanti

Si è concluso a Varazze il percorso formativo dedicato agli Aiuti Didattici e agli Aspiranti Istruttori di Vela, organizzato dal settore Formazione Istruttori della I Zona. Sono stati 26 i partecipanti che hanno preso parte alle attività, arrivando anche da fuori regione, e che hanno portato a termine i moduli MDZA 1 e MDZA 2.

Il programma ha alternato momenti di formazione teorica in aula a esercitazioni pratiche in mare, con l'obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per affiancare gli istruttori titolari durante le attività didattiche e contribuire alla gestione degli allievi.

Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti legati alla sicurezza, alla metodologia dell'insegnamento e alla gestione delle lezioni, elementi centrali nel percorso di preparazione di chi si avvicina al ruolo di Aiuto Didattico e, successivamente, a quello di Istruttore.

Lo svolgimento dell'iniziativa è stato possibile grazie alla collaborazione e al supporto logistico del Club Nautico Varazze e della Lega Navale Italiana, Sezione di Varazze, che hanno messo a disposizione strutture e spazi per le diverse attività previste dal programma.