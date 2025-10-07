 / Calcio

07 ottobre 2025

Calcio, Kosiqi-gol e la Carcarese ferma la Genova Calcio: "Meritavamo di più, ma siamo consapevoli di potercela giocare con tutti"

Ha un gusto dolceamaro la prima rete in Eccellenza per Christian Kosiqi. Non è bastata alla Carcarese la sua marcatura, praticamente allo scadere dei giochi, per ribaltare definitivamente una Genova Calcio che ha così mantenuto l'imbattibilità segnando al 90'.

La gioia per l'attaccante classe 2005 è tutta, ovviamente, per la rete e per il cammino di crescita dei biancorossi. Sull'altro piatto della bilancia c'è però la sensazione di tre punti sfuggiti nonostante una prova di spessore contro una delle candidate a un campionato da vertice.

Tutto con uno sguardo già al prossimo turno, col derby contro il Millesimo: “L’anno scorso è stata una grande battaglia, l’hanno spuntata loro. Noi andremo là, come sempre, con tanta fame di vittoria, sperando che arrivi la prima, è un’ottima occasione”.

