Pallavolo, ufficializzati gli staff di Selezione Regionale '25/'26

Nel corso della riunione che si è svolta la scorsa domenica 5 ottobre al Novotel di Genova sono stati ufficializzati i nominativi dei nuovi Selezionatori Regionali del volley ligure.

Per quanto riguarda il settore maschile, è stata confermata in blocco la squadra tecnica: Marco Senesi continuerà a ricoprire il ruolo di head coach, affiancato dai secondi allenatori Nicolò Visca e Massimiliano Coppolecchia. Confermata anche la dirigente Daria Molina, che proseguirà nel suo incarico.

Alcune novità riguardano invece la panchina femminile, dove Massimo Pusceddu è stato promosso a Primo Allenatore, mentre ad affiancarlo entreranno a far parte dello staff Alessandro Delucchi e Andrea Peluffo. Anche in questo caso è stata confermata la dirigente Annamaria Sotti, garanzia di continuità organizzativa.

A partire da quest’anno, inoltre, i Selezionatori Territoriali saranno chiamati a collaborare direttamente con gli Staff Regionali, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra Regione e Territori e di consolidare uno spirito di squadra condiviso.

I Selezionatori Territoriali designati sono: per il Comitato Territoriale Ponente, Carole Vernetti per il settore femminile e Simone Arboscello per quello maschile; per il Comitato Territoriale Centro, Barbara Rotterdam per le selezioni femminili e Marco Cortellini per quelle maschili; per il Comitato Territoriale Levante, Andrea Carli per il femminile e Giacomo Materno per il maschile.