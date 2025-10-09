Giudice Sportivo. I provvedimenti in Eccellenza, multa per la Caprcarese

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 5/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 200,00 CARCARESE
Per la condotta dei propri sostenitori i quali dal 24° pt sino al termine della gara rivolgeva al AA1 espressioni ingiuriose e gravemente minacciose nonché lo attingevano con uno dei quattro spunti rivolti nei suoi confronti (sanzione ridotta per la fattiva collaborazione dei dirigenti i quali si adoperavano per tentare di impedire le condotte di cui sopra).
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 23/10/2025
FLOREAN FULVIO (CARCARESE)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 16/10/2025
DELLA MALVA NICOLA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 23/10/2025
SABATELLI PIETRO PAOLO (RIVASAMBA H.C.A.)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara
AMMONIZIONE (I INFR)
BURRI GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
BUSCEMI MATTEO (CAMPOMORONE SANT’OLCESE)
CORRADO MARCO (RIVASAMBA H.C.A.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCIACCALUGA GUGLIELMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MANFRONE GIOVANNI (FEZZANESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MAURA NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CAVALLARO MICHELE (CAMPOMORONE SANT’OLCESE)
REVELLO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
GIGLIO GIUSEPPE (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (II INFR)
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
BACIGALUPO GIACOMO (CAMPOMORONE SANT’OLCESE)
CALCAGNO ANDREA (CAMPOMORONE SANT’OLCESE)
KOSIQI CHRISTIAN (CARCARESE)
NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)
POGGI MATTIA (CARCARESE)
BATTINI FILIPPO (FEZZANESE)
MASI TOMMASO (FEZZANESE)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
REFFO MARIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
SIGHIERI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CAVALLI GIACOMO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
GUALTIERI MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
TOTARO EDOARDO (MILLESIMO CALCIO)
CAMBI DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CARBONI CHRISTIAN (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)
BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)
BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
CASSATA LORENZO (SAN FRANCESCO LOANO)
FILIPPINI LORENZO LUIGI (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
MORANDO NICOLA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BARTOLETTI LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
POZZOLINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CURABBA MORENO (BUSALLA CALCIO)
GARIBALDI DAVIDE (BUSALLA CALCIO)
YMERI ARTURO (BUSALLA CALCIO)
MORETTI LUCA (CARCARESE)
ALIBONI LORENZO (FEZZANESE)
ALESSO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CAPURRO JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
COSTA RICCARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
OLIVERI EDOARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
PACCAGNINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CONDE XHAKA (MILLESIMO CALCIO)
SICCA ALESSANDRO (MILLESIMO CALCIO)
BALDUCCI PIETRO (PIETRA LIGURE 1956)
GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)
CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)
DE RIGO MATTIA (RIVASAMBA H.C.A.)
LUFI ERALDO (SAN FRANCESCO LOANO)
VALENTINO MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)
MOGLAN ROMUS (SPORTING TAGGIA SANREMO)
GARBARINO MATTEO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
LUPI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)