Giudice Sportivo Prima Categoria. Obbligo di risarcimento per il Valsecca, Veloce e Camporosso perdono Marchi e Comi per 5 e 4 giornate

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 4/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 VALSECCA SPORT & FUN
Per la condotta dei propri giocatori i quali, in occasione dei festeggiamenti a fine gara, danneggiavano un box di plastica presente nell'impianto. Si dispone il risarcimento del bene danneggiato previa fattura.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
PAGANO FULVIO (CELLA 1956)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
ODESCALCHI ANTONINO (VALSECCA SPORT & FUN)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
TRUDU MANUEL (AUDACE CAMPOMORONE)
Al 44' st, colpiva con una testata un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.
TORRE ALESSANDRO LUCA (BORGORATTI)
Al 45+3' st, nel corso di un confronto fra le squadra lanciava un pezzo di plastica raccolto da terra verso un calciatore avversario, attingendolo alla spalla ma senza conseguenze lesive.
CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)
Al 28' pt, dopo un contrasto di gioco non sanzionato, rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa e una blasfema (sanzione ridotta per la tenuità dell'espressione utilizzata).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DOGA MATTIA (VALSECCA SPORT & FUN)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GRASSI GIORGIO (CELLA 1956)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
ILARDO GIACOMO (ATLETICO QUARTO) LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)
GUALANDRI SIMONE (BORGORATTI) FAVAZZA FRANCESCO (BRU.BORG.LUX)
PIMENTEL GIANMARCO (COGORNESE) PARENTE PAOLO (MULTEDO 1930)
PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA) CASELLI MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AVANZINO ANDREA (TORRIGLIA 1977) LUME RICCARDO (VALSECCA SPORT & FUN)
STRUVALDI ROBERTO (VALSECCA SPORT & FUN) ALVARADO RIVERA GEORDIE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO) GARBARINO PIETRO (AUDACE CAMPOMORONE)
BONARA SIMONE (BOLZANETESE VIRTUS) DI MOLFETTA ANDREA (BOLZANETESE VIRTUS)
MATALONI DAVIDE (BOLZANETESE VIRTUS) CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)
MURTAS SIMONE (BORGO INCROCIATI) SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)
BUCCHIONI FABIO (BORGO RAPALLO 98) BELTRAME TOMMASO (BORGORATTI)
GUZZO FRANCESCO (BORGORATTI) PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
QUARANTA MATTIA (BRU.BORG.LUX) AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)
OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.) DEL CORSO LORENZO (CASARZA LIGURE)
BARBIERI ALESSANDRO (CELLA 1956) ROSASPINI SIMONE (CELLA 1956)
ROMANENGO STEFANO (COGORNESE) ADORNO NICOLO (G.S. GRANAROLO)
RADI GIULIO (G.S. GRANAROLO) BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967) GALLIANO TOMMASO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967) GUANO NICOLAS (MAROLACQUASANTA)
PARODI JACOPO (MULTEDO 1930) SOTO PESCE GINO JUAN (MULTEDO 1930)
CODDA PAOLO (PANCHINA) PELOSIN CRISTIANO (PANCHINA)
PALAGANO ANDREA (PEGLIESE) ADRIANO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
ARRU LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE) DE PAOLIS TOMMASO (POLIS. PIEVE LIGURE)
PILATI RICCARDO (POLIS. PIEVE LIGURE) SCANO LUCA (POLIS. PIEVE LIGURE)
VALENTI EMILIANO (POLIS. PIEVE LIGURE) BORTOLINI EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)
CUMAN DAVIDE (PRIARUGGIA G.MORA) LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)
MENDOZA SANCHEZ ARIEL (RICCO LE RONDINI) ARECCO CESARE (ROSSIGLIONESE)
MARCHELLI DIEGO (ROSSIGLIONESE) PICCARDO LUCA (ROSSIGLIONESE)
PIZZORNO ENRICO (ROSSIGLIONESE) SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)
BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE) BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
BARONI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE) RAVETTINO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE) ROLANDELLI ELIA (SPORTING CLUB AURORA 1975)
BASSO ALESSANDRO (TORRIGLIA 1977) FRATERRIGO DARIO (TORRIGLIA 1977)
SESTA MATTIA (TORRIGLIA 1977) GRALLINU IVAN (VALSECCA SPORT & FUN)
PESTARINO STEFANO (VALSECCA SPORT & FUN) ZIZZI MARCO (VALSECCA SPORT & FUN)
BENZYANE HERRERA ISMAIL (VECCHIO CASTAGNA QUARTO) PIZZELLA ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
CONCOLINO GIACOMO (VOLTRI 87) FRAIETTA GIACOMO (VOLTRI 87)
OTTONELLO DANILO (VOLTRI 87) ROMERO ROBINSON MANUEL FERNANDO (VOLTRI 87)
GARE DEL 5/10/2025
Euro 50,00 CEPARANA CALCIO
Per la mancanza dei cartelloni per le sostituzioni.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 23/10/2025
GIANNARELLI MARCO (CEPARANA CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
RUFOLO LUCA (CALCIO POPOLARE SPEZIA) CAPONE FERDINANDO (CEPARANA CALCIO)
BRESCIA ALESSANDRO (IRON FOX AMEGLIESE) BAZZOLI ALDO (OSPEDALETTI CALCIO)
SOLARI MASSIMILIANO (PSM RAPALLO) ALLEGRI PAOLO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
DAMELIO FRANCESCO (ATLETICO CASARZA LIGURE) BOLLENTINI ROBERTO (BARGAGLI SAN SIRO)
PORCELLA ROSSANO (CISANO) BOSCHI ERNESTO (DINAMO SANTIAGO)
AVELLANO ANDREA (PSM RAPALLO) GHIONE MASSIMILIANO (VELOCE 1910)
ONEGLIO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
MARCHI MATTEO (VELOCE 1910)
Al 32', a gioco in svolgimento ma avendo perso il controllo del pallone, colpiva volontariamente con un pugno il volto di un avversario provocando la lacerazione del labbro.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
COMI LORENZO (CAMPOROSSO)
Al 45+3 rivolgeva al ddg un'espressione gravemente ingiuriosa.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ZAMPELLA PASQUALE (VENTIMIGLIACALCIO)
A gioco fermo, a seguito di un contatto con un avversario reagiva prendendolo per il collo e spingendolo a terra senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MUSTONE MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GAINO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA) ARENA LUIGI (BORDIGHERA SANT’AMPELIO)
CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO) BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
BARBIERI LEONARDO (LERICI F.C.) SALIS ALESSIO (VELOCE 1910)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BRAGLIA DAVIDE (CEPARANA CALCIO)
Rivolgeva una frase irriguardosa nei confronti del DDG.
AMMONIZIONE (II INFR)
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA) MODESTI OMAR (ANDORA 1966)
CASTAGNOLA DAVIDE (ATLETICO CASARZA LIGURE) PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
BRIGNONE ANDREA (DEGO CALCIO) CAGNO CHRISTIAN (DINAMO SANTIAGO)
MACCHIONI ROBERTO (FORZA E CORAGGIO) CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)
GALLIO FEDERICO (PSM RAPALLO) SADIKU LEON (QUILIANO & VALLEGGIA)
YIGO GUIASSA EMILE (RABONA VIA DELLACCIAIO) SALONI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
EL HARZLI RIAD (SAN FILIPPO NERI ALBENGA) FAVARA MATTEO (VELOCE 1910)
BIFFI ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GASTALDI ALESSIO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA) GEROSA THOMAS (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
MARQUEZ MANUEL (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA) CROVELLA LUCA (ALTARESE 1929)
NYANDU SAIKOU (ALTARESE 1929) PROVATO JACOPO (ALTARESE 1929)
ROBALDO MATTEO (ALTARESE 1929) MORO LUCA (ANDORA 1966)
BOBBIO LORENZO (ATLETICO CASARZA LIGURE) FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
MERIALDO MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO) LAPPERIER FILIPPO (BOLANESE)
MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE) BELLANDO ANDREA (BORDIGHERA SANT’AMPELIO)
AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968) ISABELLA GABRIELE (BORGHETTO 1968)
MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO) MORACHIOLI LORENZO (CADIMARE CALCIO)
PORTOGHESE LUCA (CALCIO POPOLARE SPEZIA) ROSSI CESARE SEBASTIA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
UGOLINI MASSIMO (CALCIO POPOLARE SPEZIA) COMI LORENZO (CAMPOROSSO)
GALLESIO ANDREA (CENGIO) CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO)
CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO) GASPAROTTI DAVIDE (CEPARANA CALCIO)
SCIROCCO ANDREA (CEPARANA CALCIO) LOBERTO VINCENZO (CISANO)
MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO) VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)
ALY LUCA (DINAMO SANTIAGO) BALLABENE ANDREA (DINAMO SANTIAGO)
BIGGI EDOARDO (DINAMO SANTIAGO) BROSO FRANCESCO (DINAMO SANTIAGO)
MORENO ORTEGA ALEX JOEL (DINAMO SANTIAGO) RAIMONDO MATTEO (DINAMO SANTIAGO)
TRAVERSARO LORENZO (F.C. LAVAGNA 2.0) ZAPELLI MICHELE (F.C. LAVAGNA 2.0)
CANTONI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO) CERRI JOAN (FORZA E CORAGGIO)
MORETTINI FABIO (FORZA E CORAGGIO) ARRIGO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)
GRECO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923) MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)
TINKIANO FELIX (GOLFO DIANESE 1923) NARDINI TATIANO (IRON FOX AMEGLIESE)
IMPERATRICE MASSIMO (LERICI F.C.) MORA GABRIELE (LERICI F.C.)
ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO) CALDERONE PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)
COLDANI GABRIELE (PSM RAPALLO) GAMBARELLI GIACOMO (PSM RAPALLO)
CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO & VALLEGGIA) MARTELLI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
SCIACCALUGA GIOVANNI (RIOMAIOR 1965) FEJZILLARI XHONI (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
GIGLIO MICHELANGELO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA) GIORDANO UMBERTO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
GLORIA DANIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA) PERUCCHIO LUCA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
CAROCCI LORENZO (SPERANZA 1912 F.C.) MOLINARI GIOVANNI (SPERANZA 1912 F.C.)
PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.) CROCILLA LORENZO (VELOCE 1910)
FAVARA DAVIDE (VELOCE 1910) LESKAJ SUEL (VELOCE 1910)
SUETTA DANIELE (VELOCE 1910) VALDORA LUCA (VELOCE 1910)
BERRUTI GIOVANNI (VENTIMIGLIACALCIO) ROTELLA TOMMASO (VENTIMIGLIACALCIO)
VENTRE MICHAEL (VIRTUS SANREMESE)