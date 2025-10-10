 / Calcio

Calcio | 10 ottobre 2025, 22:28

Calcomercato. Il Dego rilancia le proprie ambizioni, presentato Elvis Metalla

Calcomercato. Il Dego rilancia le proprie ambizioni, presentato Elvis Metalla

I tam tam di mercato si seguivano ormai da qualche giorno, ma l'ufficialità dell'approdo di Elvis Metalla al Dego è arrivata questa sera.

La squadra di mister Frumento mette segno quindi un colpo importante, anche a ribadire le intenzioni di un campionato di buon profilo dopo le enormi difficoltà logistiche scaturite dall'ennesima alluvione.

Per Metalla è un ritorno in Val Bormida dopo le belle soddisfazioni ottenute con il Millesimo, la punta classe 1999 ha indossato nelle passate esperienze calcistiche anche le maglie di Spotornese, Arenzano, Pietra Ligure, Savona, Albenga  e Vado.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium