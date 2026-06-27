 / Calcio

Calcio | 27 giugno 2026, 08:12

Calciomercato | Cairese. Tra Capra e Scalzi spunta Oubakent

Calciomercato | Cairese. Tra Capra e Scalzi spunta Oubakent

La composizione del reparto avanzato della Cairese si conferma uno dei temi più interessanti del calciomercato estivo.

Se nei giorni scorsi sono emersi i profili di Edoardo Capra e Filippo Scalzi — due vecchie conoscenze del tecnico Pietro Buttu —, al momento l'indiziato numero uno a vestire la maglia gialloblù sembra essere Hamza Oubakent. 

Per l'esterno emiliano si tratterebbe della terza avventura nel savonese, dopo l'esperienza al Vado e il precedente capitolo a Cairo nella stagione 2024/2025, impreziosito da 4 reti.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium