Calciomercato | Cairese. Tra Capra e Scalzi spunta Oubakent

La composizione del reparto avanzato della Cairese si conferma uno dei temi più interessanti del calciomercato estivo.
Se nei giorni scorsi sono emersi i profili di Edoardo Capra e Filippo Scalzi — due vecchie conoscenze del tecnico Pietro Buttu —, al momento l'indiziato numero uno a vestire la maglia gialloblù sembra essere Hamza Oubakent.
Per l'esterno emiliano si tratterebbe della terza avventura nel savonese, dopo l'esperienza al Vado e il precedente capitolo a Cairo nella stagione 2024/2025, impreziosito da 4 reti.