Calcio. Millesimo - Carcarese è stata a rischio rinvio per tutta la mattinata, la partita era formalmente calendarizzata nel pomeriggio di domenica

Si sono vissute ore particolarmente frenetiche sull'asse Millesimo - Genova.
L'anticipo in programma alle 15:30 al viglino tra i giallorossi di Macchia e la Carcarese è stato infatti a fortissimo rischio rinvio.
Il motivo? Di natura burocratica, in quanto sul portale della Lega Nazionale Dilettanti il match è rimasto calendarizzato nella tradizionale finestra domenicale (come risulta anche dal portale della LND e nelle designazioni pubblicate ieri).
Ecco perchè non ci sarà il signor Oliva di Nocera Inferiore a dirigere la partita insieme ai suoi assistenti (il direttore di gara non ha ricevuto la comunicazione dell'anticipo), ma una terna "reclutata" a ridosso della partita.
La gara quindi, pur con una buona dose di suspance, sarà regolarmente disputata, come confermato da entrambe le società.