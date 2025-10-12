Calcio, Promozione. Ceriale e Albissole si dividono la posta in palio, Diana e poi Shpuza fissano l'1-1 del "Merlo"

CERIALE - ALBISSOLE 1-1 (Diana 4', Shpuza 27')
49' finisce qua
45' 4 di recupero
45' Barisone per Invernizzi che va al tiro, blocca Gallo
38' punizione di Barisone tagliata sul primo palo ma nessuno riesce a metterci il piede, Amenduni, Diana e Favorito mancano la zampata
38' Minazzo al posto di Shpuza nel Ceriale
32' Invernizzi per Carinci nell'Albissole
31' ci prova anche Destito, mancino sul fondo
29' stacco di Barisone fuori misura
28' incertezza di Gallo che perde palla in area, si salva in qualche modo il Ceriale
27' Destito per Mariani nel Ceriale, Romano in campo nell'Albissole ed esce Vierci
24' riparte bene il Ceriale con Mariani a scaricare per G. Beluffi sulla destra, l'attaccante sbaglia però la scelta andando al tiro, palla sul fondo
22' Molina al posto di Luca Beluffi nel Ceriale
21' Gabriele Beluffi impegna Pastorino, respinge il portiere che poi raccoglie la sfera
20' Barisone va al ticocross, palla forte e tesa ma non ci arriva nessuno, si riparte da Gallo
19' Gaudino per Kacellari nel Ceriale
17' rischia la frittata Gallo in presa alta, palla che sfugge e Diana non riesce a insaccare
15' in campo Minuto per Cuka prima della punizione dell'Albissole
14' ammonito Kacellari
12' un cambio Albissole: Amenduni per Decerchi
3' Guaraglia per Quartieri nel Ceriale
1' subito una chance per l'Albissole, tiro sul fondo dalla sinistra. Ora ci prova Vierci di punta, palla tra le mani di Gallo
16:01 ripartiti
SECONDO TEMPO
prima frazione terminata. Pallino del gioco in mano al Ceriale che è cresciuto dopo il gol, in calando l'Albissole, la squadra di Cattardico fa fatica ma quando ha spazio può far male
48' pericoloso il Ceriale, cross di Zaytsev per Mariani che fa sponda, Gabriele Beluffi non trova la porta
45' tre di recupero. Il Ceriale riparte con Gabriele Beluffi, rientra sul destro e tiro in porta deviato. corner
42' ammonito Gabriele Beluffi, tocco di mano su un lancio che terminava fuori, cartellino assolutamente inevitabile
38' ammonito Pastorino per fallo di reazione, c'è stato un contatto dopo una palla morta e recuperata dal portiere, il Ceriale invocava il rosso ma è stata presa un'altra decisione
35' costruisce l'Albissole e arriva al tiro con Cuka che si gira e spara alto
27' ALL'IMPROVVISO ECCO IL PARI DEL CERIALE, SHPUZA DA FUORI CALCIA SUL PRIMO PALO, NON CI ARRIVA PASTORINO
25' ingenuità di Barisone, punizione laterale per il Ceriale ma non sfruttata
19' prova la torsione Vierci su una punizione, palla non forte e angolata, blocca facile Gallo
18' ancora Luca Beluffi, il centrocampista spara alto dopo una palla rimasta li in area, costruzione non fluidissima ma il Ceriale è riuscito a creare qualcosa
15' partenza migliore da parte dell'Albissole che è riuscita subito a colpire alla prima occasione
14' ammonito Bonanni, fermato Gabriele Beluffi in ripartenza
11' ha rischiato grosso poco fa il Ceriale in costruzione, non ne ha approfittato l'Albissole. Ora invece un tiro di Luca Beluffi che termina alto
4' cambia subito il risultato, Albissole in vantaggio! Pallonetto di Vierci dalla destra, traversa piena ma palla ancora in area e Diana insacca di testa
15:00 partiti
PRIMO TEMPO
La vittoria manca da due turni da entrambe le parti, sia biancoblu che biancocelesti andranno dunque a caccia dei tre punti, che possono permettere di rialzare la testa o mantenere le zone alte della classifica. Non infatti in un buon momento la squadra di Mambrin, uscita dalla coppa e reduce da due ko. Doppio 2-2 consecutivo per la truppa di Cattardico, attualmente imbattuta e vogliosa di rilanciarsi.
Formazioni
CERIALE: Gallo, Zaytsev, Quartieri, Barone, Shpuza, D'Amico, L. Beluffi, Kacellari, G. Beluffi, Buonocore, Mariani
A disposizione: Martinetti, Negroni, Guaraglia, Andreetto, Gaudino, Minazzo, Molina, L. Destito
Allenatore: Mambrin
ALBISSOLE: Pastorino, Barisone, Decerchi, Chiarlone, Favorito, Bonanni, Vierci, Dorno, Diana, Cuka, Carinci
A disposizione: Malinverni, Minuto, Moscatelli, Zunino, Amenduni, Invernizzi, Romano, D'Aliesio, Iadanza
Allenatore: Cattardico
Arbitro: Mattia Schenone (Genova)
Assistenti: Giorgio Minniti (Genova) - Luca Agresta (Genova)