Calcio, Promozione. Ceriale e Albissole si dividono la posta in palio, Diana e poi Shpuza fissano l'1-1 del "Merlo"

CERIALE - ALBISSOLE 1-1 (Diana 4', Shpuza 27')

49' finisce qua

45' 4 di recupero

45' Barisone per Invernizzi che va al tiro, blocca Gallo

38' punizione di Barisone tagliata sul primo palo ma nessuno riesce a metterci il piede, Amenduni, Diana e Favorito mancano la zampata

38' Minazzo al posto di Shpuza nel Ceriale

32' Invernizzi per Carinci nell'Albissole

31' ci prova anche Destito, mancino sul fondo

29' stacco di Barisone fuori misura

28' incertezza di Gallo che perde palla in area, si salva in qualche modo il Ceriale

27' Destito per Mariani nel Ceriale, Romano in campo nell'Albissole ed esce Vierci

24' riparte bene il Ceriale con Mariani a scaricare per G. Beluffi sulla destra, l'attaccante sbaglia però la scelta andando al tiro, palla sul fondo

22' Molina al posto di Luca Beluffi nel Ceriale

21' Gabriele Beluffi impegna Pastorino, respinge il portiere che poi raccoglie la sfera

20' Barisone va al ticocross, palla forte e tesa ma non ci arriva nessuno, si riparte da Gallo

19' Gaudino per Kacellari nel Ceriale

17' rischia la frittata Gallo in presa alta, palla che sfugge e Diana non riesce a insaccare

15' in campo Minuto per Cuka prima della punizione dell'Albissole

14' ammonito Kacellari

12' un cambio Albissole: Amenduni per Decerchi

3' Guaraglia per Quartieri nel Ceriale

1' subito una chance per l'Albissole, tiro sul fondo dalla sinistra. Ora ci prova Vierci di punta, palla tra le mani di Gallo

16:01 ripartiti

SECONDO TEMPO

prima frazione terminata. Pallino del gioco in mano al Ceriale che è cresciuto dopo il gol, in calando l'Albissole, la squadra di Cattardico fa fatica ma quando ha spazio può far male

48' pericoloso il Ceriale, cross di Zaytsev per Mariani che fa sponda, Gabriele Beluffi non trova la porta

45' tre di recupero. Il Ceriale riparte con Gabriele Beluffi, rientra sul destro e tiro in porta deviato. corner

42' ammonito Gabriele Beluffi, tocco di mano su un lancio che terminava fuori, cartellino assolutamente inevitabile

38' ammonito Pastorino per fallo di reazione, c'è stato un contatto dopo una palla morta e recuperata dal portiere, il Ceriale invocava il rosso ma è stata presa un'altra decisione

35' costruisce l'Albissole e arriva al tiro con Cuka che si gira e spara alto

27' ALL'IMPROVVISO ECCO IL PARI DEL CERIALE, SHPUZA DA FUORI CALCIA SUL PRIMO PALO, NON CI ARRIVA PASTORINO

25' ingenuità di Barisone, punizione laterale per il Ceriale ma non sfruttata

19' prova la torsione Vierci su una punizione, palla non forte e angolata, blocca facile Gallo

18' ancora Luca Beluffi, il centrocampista spara alto dopo una palla rimasta li in area, costruzione non fluidissima ma il Ceriale è riuscito a creare qualcosa

15' partenza migliore da parte dell'Albissole che è riuscita subito a colpire alla prima occasione

14' ammonito Bonanni, fermato Gabriele Beluffi in ripartenza

11' ha rischiato grosso poco fa il Ceriale in costruzione, non ne ha approfittato l'Albissole. Ora invece un tiro di Luca Beluffi che termina alto

4' cambia subito il risultato, Albissole in vantaggio! Pallonetto di Vierci dalla destra, traversa piena ma palla ancora in area e Diana insacca di testa

15:00 partiti

PRIMO TEMPO

La vittoria manca da due turni da entrambe le parti, sia biancoblu che biancocelesti andranno dunque a caccia dei tre punti, che possono permettere di rialzare la testa o mantenere le zone alte della classifica. Non infatti in un buon momento la squadra di Mambrin, uscita dalla coppa e reduce da due ko. Doppio 2-2 consecutivo per la truppa di Cattardico, attualmente imbattuta e vogliosa di rilanciarsi.

Formazioni

CERIALE: Gallo, Zaytsev, Quartieri, Barone, Shpuza, D'Amico, L. Beluffi, Kacellari, G. Beluffi, Buonocore, Mariani

A disposizione: Martinetti, Negroni, Guaraglia, Andreetto, Gaudino, Minazzo, Molina, L. Destito

Allenatore: Mambrin

ALBISSOLE: Pastorino, Barisone, Decerchi, Chiarlone, Favorito, Bonanni, Vierci, Dorno, Diana, Cuka, Carinci

A disposizione: Malinverni, Minuto, Moscatelli, Zunino, Amenduni, Invernizzi, Romano, D'Aliesio, Iadanza

Allenatore: Cattardico

Arbitro: Mattia Schenone (Genova)

Assistenti: Giorgio Minniti (Genova) - Luca Agresta (Genova)