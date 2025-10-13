Calcio, Giusvalla. E' pari col Plodio nella prima storica partita di campionato, in gol Moretti e Lavagna



La prima partita di campionato della storia del Giusvalla FC si è conclusa con un pareggio emozionante contro il Plodio, 2-2 il risultato finale. I giallo-celesti sono passati in vantaggio nel primo tempo con un gol di Moretti, ma il Plodio ha ribaltato il risultato all'inizio del secondo tempo con due gol di Jabbi.

Tuttavia, la reazione del Giusvalla non si è fatta attendere e Lavagna ha siglato il pareggio, sfiorando anche la rete della vittoria sul fischio finale. "La squadra giallo-celeste ha dimostrato di avere grinta e senso di appartenenza - ha dichiarato la dirigenza- valori che richiamano quelli del Boca Juniors, la squadra che ha ispirato i colori e lo spirito della neonata società.

Il pubblico di casa, numeroso e proveniente dal paese della valle dell'Erro, ha seguito con passione la partita e ha applaudito la prestazione dei propri atleti. A fine gara, il pubblico era soddisfatto e orgoglioso della squadra, che ha conquistato il primo punto della sua storia".

Un inizio di campionato che promette bene per la squadra del Giusvalla FC , che può già pensare alla prossima partita con fiducia e determinazione.

GIUSVALLA - PLODIO 2-2

Marcatori: 33’ Jabbi, 36’ Moretti, 66’ Jabbi, 84’ Lavagna.

Giusvalla: Tallarico, Ferrero (46’ Rizzo), Gerace, Appice (55’ Lavagna), Lysagorski, Aliu (60’ Ralli), Zecchino, Guglielmi (46’ Pistola), Lanteri, Mineo, Moretti Allenatore: Cavallaro

Plodio: Astengo, Jitaru, Diamanti G., Djomi, Bianchin, Gianotti, Jabbi, Testoni, Graffa, Callegari, Touray.

Allenatore: Siri