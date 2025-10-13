Calcio. Ora è ufficiale, la Sanremese ha esonerato Davide Moro

Le indiscrezioni di stamattina hanno trovato conferma: Davide Moro non è più l'allenatore della Sanremese.
Pochi secondi fa la società del presidente Masu ha confermato l'esonero sia per il tecnico che per il vice Bastrini.
L'allenatore lascia il team matuziano, dopo il pareggio a reti bianche in casa della Biellese, senza aver raccolto nemmeno una vittoria
La nota del club:
"La Sanremese Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore della Prima Squadra,
Mr. Davide Moro ed il secondo Mr. Alessandro Bastrini.
Nelle prossime ore la Società comunicherà il nome del nuovo tecnico a cui verrà affidata la guida della Prima Squadra".