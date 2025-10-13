Calcio, San Francesco Loano. Riflessioni in corso per il club rossoblu, ma nessuno scossone durante la mattinata

Ci si attendeva una reazione da parte della San Francesco Loano sul campo del Molassana, invece i rossoblu hanno incassato la sconfitta più roboante da inizio della stagione.

I genovesi guidati da De Lucia si sono imposti addirittura per sei reti a tre, rinviando ancora il primo successo in campionato per la squadra di Lupo.

L'unico punto raccolto e il penultimo posto in graduatoria hanno posto sotto i riflettori la posizione del tecnico, ma le valutazioni in corso da parte della società loanese sembrano essere ad ampio raggio e non esclusivamente focalizzate sul proprio allenatore.

Nel frattempo il calendario resta particolarmente serrato: mercoledì al Merlo arriverà il Pietra Ligure per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza, mentre domenica prossima è in programma la delicata partita con l'Athletic Club Albaro.

MOLASSANA - SAN FRANCESCO LOANO 6-3



Marcatori: 16’ Diop, 26’ Bonifazio, 28’ Pro venzano, 38’ Cassata, 60’ Provenzano, 67’ Trocino, 69’ Auteri, 72’ Mermina, 86’ Trocino



Molassana: Carlucci, Erroi (46’ De Lucia M.), Ferrario, Lipani (73’ Cambi), Barletta, Cam paner, Provenzano (66’ Trocino), Mermina (80’ Scarantino), Montemagno, Carboni (87’ Giglio), Diop.

Allenatore: De Lucia



San Francesco Loano: Pusceddu, Basso, Leo, Balla, Lufi, Valentino, Campelli, Bonifazio, Cassata, Auteri, Cauteruccio.

Allenatore: Lupo



Arbitro: Fousfos di Albenga