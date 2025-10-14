Atletica, oltre 200 giovani "under 14" in pista a Boissano per il Campionato Regionale Individuale

Una splendida giornata di sport ha animato, lo scorso 4 ottobre, la pista di Boissano, che ha ospitato il Campionato Regionale Individuale per la categoria Ragazzi e Ragazze (Under 14). L'evento ha visto una partecipazione massiccia, con oltre 200 giovani atleti in gara, rappresentanti di numerose società liguri e non solo.

Dal punto di vista sia numerico che tecnico, ha prevalso il Ponente ligure, grazie alle ottime prove dei portacolori di Maurina Oliocarli Imperia, Atletica Ventimiglia, Alba Docilia, Atletica Ceriale e Atletica Varazze. Non sono mancati, tuttavia, segnali incoraggianti anche dai vivai dell'Atletica Sarzana e dell'Atletica Spezia Duferco.

Tra le gare più combattute, spiccano i 60 piani ragazze, vinti da Martina Buccieri (Atletica Ventimiglia) con un tempo di 8.54, con le spezzine Erica Rollandi e Leonilde Eva Caldassi a completare il podio (8.61 e 8.64). Nei 60 Ostacoli ragazze è ancora l’Atletica Ventimiglia a primeggiare, grazie ad Alessia Ventura che chiude in 9.87, precedendo l’imperiese Veronica Palazzo.

Merita una citazione speciale Giorgia Tizzoni (Città di Genova), che si è imposta nei mille metri in 3'15"46, precedendo Emma Irbetti (Duferco Spezia), sorella dell’azzurrina Elena, argento in 3'23"07. Nei sessanta metri ragazzi sfreccia per primo sul traguardo Nicholas Macellari dell’Atletica Levante con 8"34. Nei 60 ostacoli, Davide Sabatelli (Atletica Levante) realizza il personale e conquista il primo posto con 9"62. Nel peso ragazzi è primo Marco Severoni della Maurina Imperia Oliocarli con 12.85. Da notare, infine, nella gara di contorno dei 2000 assoluti, la vittoria di Fabrizi Wogene (Atletica Sanremo) in 5'40"59 davanti al forte allievo Gabriele Ferrara.

Ancora un successo tecnico e organizzativo per il pool che gestisce l’impianto sportivo comprensoriale di Boissano, composto da Atletica Arcobaleno Savona, Atletica Boissano Team, i disponibilissimi volontari del Boissano Team, la Pubblica Assistenza Croce di Malta di Boissano e la Protezione Civile di Boissano e Toirano.

L'iniziativa è stata promossa dal Comitato Regionale Ligure Fidal e supportata dal Gruppo Giudici Gare. Un ringraziamento particolare va inoltre al Comune di Boissano e agli altri Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione dell'importante struttura ponentina, nonché alla Fondazione Agostino De Mari, che con il suo contributo annuale garantisce la realizzazione dei numerosi eventi programmati nell'impianto.