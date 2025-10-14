Calcio, il Finale a due volti non va giù a mister Alessi: "Primo tempo da chiudere con scarto maggiore, dopo il loro pari ci siamo sciolti" (VIDEO)

Una prestazione a due volti, la seconda consecutiva dopo quella di Legino. Eppure stavolta fa decisamente più male al Finale. Dopo un primo tempo sugli scudi, ma chiuso con un parziale decisamente inferiore rispetto alla mole di gioco proposta e non finalizzata, la ripresa dei giallorossoblu contro il Cà de Rissi è stata impietosa per la squadra di mister Alessi.

E' lo stesso tecnico ad ammettere le carenze dei suoi dopo il pareggio messo a segno dai genovesi con Garin, che poi ha ribaltato completamente con la sua tripletta il risultato. In particolare è la mancanza del contributo d'esperienza nel cercare di mantenere la rotta appena giunto il momento di difficoltà a lasciare decisamente l'amaro in bocca all'allenatore, rammaricato per non aver assestato anzitutto il colpo del ko quando c'è stata l'opportunità.