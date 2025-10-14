Calcio. Il Vado vola, con la duttilità e la solidità di Gulinelli nel motore: "La classifica? La guardiamo, ma l'obiettivo è restare umile e continuare così" (VIDEO)

Il Vado vola, mantiene la vetta della classifica e il merito è anche di una difesa di ferro. Ne ha dato ennesima dimostrazione il netto successo col Club Milano, al termine del quale è stato il centrale Gulinelli a fare il punto del momento, da inizio anno ad oggi, per i rossoblù ancora imbattuti.

Nonostante qualche grattacapo, soprattutto nel primo tempo, causato dalle ripartenze dei meneghini, i ragazzi di mister Roselli sono riusciti a gestire bene la ripresa, minimizzando i rischi e meritando di chiudere la gara con la porta inviolata.

Il giocatore, in passato premiato per il suo rendimento, non ha nascosto l'importanza della solidità difensiva e le ambizioni che questa sta aiutando a consolidare per la truppa vadese.