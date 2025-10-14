Calcio. S. F. Loano, cambio in panchina: esonerato Alessandro Lupo

Alessandro Lupo non è più l'allenatore della San Francesco Loano. Dopo il ko di domenica scorsa sul campo del Molassana e a poche ore dal derby di ritorno di Coppa Italia contro il Pietra, la società rossoblù ha infatti ufficializzato l'esonero del tecnico e del suo vice.

"L'ASD S.F. Loano comunica di aver sollevato da responsabile tecnico della Prima Squadra, Mr. Alessandro Lupo e il suo vice Mr. Stefano Gaggero - si legge nella nota del club - La società ringrazia entrambi i Mister per il lavoro svolto e la grande professionalità dimostrata fino ad oggi. Nelle prossime ore la Società comunicherà il nome del nuovo tecnico a cui verrà affidata la guida della Prima squadra".