Calcio, San Francesco Loano. Ora c'è anche l'ufficialità: Davide Brignoli è il nuovo allenatore

Dopo l'esonero di mister Lupo e le indiscrezioni sul futuro, è arrivata a strettissimo giro di posta la conferma del nome del nuovo tecnico della San Francesco Loano, che nel pomeriggio ha ufficializzato il nome della nuova guida tecnica.

"L'ASD S.F. Loano comunica con grande piacere che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Davide Brignoli - si legge nella nota - Davide, allenatore molto conosciuto nel nostro panorama calcistico, già allenatore di Soccer Borghetto, Ceriale e Finale, inizierà a dirigere gli allenamenti nella giornata odierna. La società da il benvenuto al mister e gli augura tante soddisfazioni con i nostri colori".

Per l'allenatore subito un probante banco di prova: rialzare immediatamente l'umore dopo il 6-3 rimediato a Molassana per affrontare il derby di Coppa Italia di domani sera contro il Pietra, dove i rossoblù partiranno dal vantaggio di 1-0 maturato nella gara d'andata.