Calcio. Savona, Sassari in gol non basta agli Striscioni: "Bravi a farci trovare pronti, con un pizzico di fortuna avremmo meritato"

C'è amarezza al termine dell'1-1 maturato sul campo dell'Olmo-Ferro nel posticipo di Promozione, nel big match di giornata tra Savona e Sestrese, per Samuele Sassari, nonostante il suo gol personale.

Per l'attaccante degli Striscioni, rientrato dall'infortunio, a meritare la vittoria per il gioco espresso e per la voglia messa in campo sarebbero dovuti essere proprio gli uomini di mister Cola, pur riconoscendo la forza di un avversario forte e organizzato che fin qui aveva solo vinto.

Tra gli aspetti da migliorare emersi c'è poi l'intesa con Zunino, complice anche l'assenza per indisponibilità dello stesso Sassari, che però è certo: "Ci conosciamo da quando siamo bambini; oggi è mancato un po' di feeling però appena troveremo le giuste distanze potremmo far male a tutte le squadre".

Gabriele Siri

