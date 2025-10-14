Fiori d'arancio per Stephan El Shaarawy: l'influencer e dj Ludovica Pagani ha detto si al "Faraone"

Fiori d'arancio in vista per Stephan El Shaarawy. Il "Faraone" savonese ha infatti chiesto alla compagna Ludovica Pagani, influencer e dj di successo nonché volto noto dei social, di diventare sua moglie.

L'annuncio della proposta di nozze che il calciatore, cresciuto nel Legino e da anni punto fisso della Roma, è arrivato via social network con un post emozionante sui rispettivi profili. A corredo delle immagini della romantica proposta, la didascalia di Ludovica che non lascia spazio a dubbi: «Sì all’amore della mia vita». Le foto mostrano El Shaarawy in ginocchio, intento a fare la fatidica domanda, e un'emozionatissima Pagani che si copre il volto, seduta al tavolo della cena sulla terrazza.

La coppia, insieme ormai da diversi anni, si prepara dunque a un nuovo importante capitolo. Migliaia sono stati i messaggi di auguri piovuti sotto l'annuncio per celebrare l'unione dei due volti noti.