Calcio, Savona. Moraglio non nasconde l'importanza del pari con la Sestrese: "Era una partita spartiacque, ora testa al Pontelungo" (VIDEO)

Il pareggio interno ottenuto contro la Sestrese non ha permesso al Savona di avvicinarsi alla vetta della classifica del campionato di Promozione, ma è stato comunque accolto in maniera discretamente positiva dell'entourage biancoblu.
Gli striscioni se la sono giocata alla pari contro i verdestellati, dati per favoriti insieme alla formazione guidata da mister Cola per la vittoria finale.
Un concetto ribadito anche dal portiere Alberto Moraglio, pronto a catalizzare l'attenzione sui prossimi impegni contro Pontelungo, Albissole e Legino.