 / Calcio

Calcio | 15 ottobre 2025, 17:36

Calcio, Savona. Moraglio non nasconde l'importanza del pari con la Sestrese: "Era una partita spartiacque, ora testa al Pontelungo" (VIDEO)

Calcio, Savona. Moraglio non nasconde l'importanza del pari con la Sestrese: &quot;Era una partita spartiacque, ora testa al Pontelungo&quot; (VIDEO)

Il pareggio interno ottenuto contro la Sestrese non ha permesso al Savona di avvicinarsi alla vetta della classifica del campionato di Promozione, ma è stato comunque accolto in maniera discretamente positiva dell'entourage biancoblu.

Gli striscioni se la sono giocata alla pari contro i verdestellati, dati per favoriti insieme alla formazione guidata da mister Cola per la vittoria finale.

Un concetto ribadito anche dal portiere Alberto Moraglio, pronto a catalizzare l'attenzione sui prossimi impegni contro Pontelungo, Albissole e Legino.

Gabriele Siri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium