Le Vele Alassio Halloween Nights 2025

Dopo il grande successo degli scorsi anni, Le Vele Alassio sono entusiaste di riaprire le porte sabato 25 ottobre e venerdì 31 ottobre in occasione di Halloween!



Per queste due aperture straordinarie, il super team de Le Vele ha organizzato per voi due eventi imperdibili:



Sabato 25 ottobre andrà in scena il party Mamacita, che scalderà il Club con danze sensuali e il suo mix esplosivo di Reggaeton, Hip Hop, Trap e

Urban.



Le promozioni della serata:

- Ticket d'ingresso a € 25,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista e i tavoli Club arrivati entro le 00:00

godranno di uno sconto di € 50,00 sulla prima bottiglia.



Venerdì 31 ottobre, Le Vele si travestiranno per Halloween! In consolle troverete i DJs che vi hanno fatto ballare per tutta l'estate: l'amatissimo Francis Key, tra i più apprezzati dal pubblico del Club, affiancato dal resident DJ Tigani, per un set che si preannuncia infuocato. L'atmosfera sarà quella delle grandi occasioni - internazionale, vibrante e carica di energia - perfetta per vivere un Halloween indimenticabile nel modo più spettacolare possibile.

La serata sarà inoltre arricchita da un'animazione eccezionale, ispirata alla notte più spaventosa dell'anno.



Le promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora di apertura

dell'evento.

- Ticket d'ingresso a € 15,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 00:30 godranno di uno sconto

di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro l'01:00 avranno uno sconto di € 50,00.



Le Vele Alassio è attento al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



L'ingresso è consentito solo su prenotazione, con priorità riservata ai clienti con tavolo, per garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele spook you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita Halloween Edition Saturday 25th

October 2025



Le Vele Alassio vi aspettano per un Halloween tutto da ballare con

Mamacita!!



Saturday 25th October 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Halloween Edition





IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/tickets/le-vele-alassio-presents-mamacita-halloween-edition-saturday-25th-october-2025/206046/channel/le-vele







Le Vele Alassio Halloween Night Friday 31st October 2025



Let the magic of Le Vele spook you!



Friday 31st October 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

HALLOWEEN NIGHT





LINE UP

Francis Key

Tigani



DETAILS

- Dress Code: Halloween Costume

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Halloween Costume

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/tickets/le-vele-alassio-halloween-night-friday-31st-october-2025/206047/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721