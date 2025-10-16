Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Pietra Ligure - Campomorone e Fezzanese - Voltrese saranno i confronti decisivi per accedere alla finalissima

Pietra Ligure - Campomorone e Fezzanese - Voltrese.

Saranno questi i due accoppiamenti per le semifinali di Coppa Italia di Eccellenza.

I biancocelesti tenteranno di conquistare la seconda finale consecutiva contro la formazione guidata da Alberto Corradi, capace di staccare il pass contro il Rivasamba nonostante la sconfitta di misura ai supplementari. Le reti di Villa e De Rigo hanno permesso ai calafati, dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata, di accedere all'extra time, dove però i genovesi sono riusciti a riequilibrare momentaneamente i conti con Rezi e Salvini. A ridosso del 120' il Rivasamba ha indorato la pillola con la marcatura di Cusato.

La Fezzanese ha invece ribadito il successo dell'andata, passando 1-0 al Gambino di Arenzano con Scarlino. La Voltrese, ultima in Eccellenza, raccoglie invece soddisfazioni in coppa battendo in trasferta il Molassana. Per i gialloblu in gol De Mattei, Tussellino e Parigi, per i padroni di casa reti di Montemagno e Barletta.