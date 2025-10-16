Calcio, Pietra Ligure. Filadelli si gode la vittoria nel derby: "Soddisfatto come poche altre volte in carriera. Sappiamo dove vogliamo portare questa società" (VIDEO)

Luca Filadelli è solito allentare la tensione minuto dopo minuto, mano a mano che si allontana il fischio finale.
Il volto tirato sui gradoni del "Merlo", mano a mano si è lasciato andare in un sorriso, grazie al successo che il Pietra Ligure ha saputo ottenere sulla San Francesco Loano nel derby di ritorno di Coppa Italia (2-0 doppietta di Rovere).
Una vittoria che proietta i biancocelesti in semifinale contro il Campomorone, penultima tappa di un percorso che il team di mister Moraglia vuole concludere provando ad alzare quel trofeo scivolato dalle mani nella finale di inizio 2025 contro la Genova Calcio.
Per quanto riguarda il campionato la parola Serie D non viene ancora pronunciata, ma resta la stella polare di Filadelli, senza obbligatoriamente dover puntare l'obiettivo al termine di questa stagione.