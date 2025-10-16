Calcio, San Francesco Loano. Saponara gira pagina: "Derby col Pietra con tanti errori arbitrali, ma siamo contentissimi della nostra prestazione" (VIDEO)

Non è andata giù la direzione arbitrale del signor Trabucco alla dirigenza della San Francesco Loano.

Sergio Saponara, Club Manager rossoblu, ha però soltanto sfiorato l'argomento, concentrandosi sulla reazione che la squadra ha avuto dopo il rovescio di Molassana. Una debacle che ha spinto la società a sollevare dall'incarico mister Lupo a favore di Davide Brignoli e almeno sul profilo mentale Auteri e compagni hanno saputo rispondere presente nonostante la sconfitta nel derby contro il Pietra Ligure.

Una prestazione di carattere e anche di buona organizzazione, seppur la poca precisione sottoporta e alcune ingenuità abbiano alla fine precluso un risultato positivo.