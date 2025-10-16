Giudice Sportivo, Eccellenza. Fezzanese a Pietra Ligure senza Vietina e Manfrone, la San Francesco Loano perde Balla per una giornata

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 12/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
FELICIELLO MODESTINO (PIETRA LIGURE 1956)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 6/11/2025
BIANCO GIANLUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (II INFR)
CORRADO MARCO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (I INFR)
RIMASSA MANUEL (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CORRADI ALBERTO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BALDACCINI DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)
MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VIETINA ALESSIO (FEZZANESE)
PACCAGNINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MANFRONE GIOVANNI (FEZZANESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MAURA NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
REVELLO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (III INFR)
REFFO MARIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
GUALTIERI MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
DIOP SERIGNE FALLOU (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)
PEIRANO LORENZO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
MORANDO NICOLA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
TRAVERSO DIEGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (II INFR)
DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BALESTRINO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
DRAGHICI CRISTIAN (BUSALLA CALCIO)
PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
BRUCCINI MIRKO (FEZZANESE)
ALESSO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CACERES TORRES MANUEL ASCANIO (F. GENOVA CALCIO)
CAPURRO JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
GIAMBARRESI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
LAZZARETTI JONATHAN (MILLESIMO CALCIO)
SICCA ALESSANDRO (MILLESIMO CALCIO)
ERROI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
TROCINO LORENZO F. (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
FATNASSI MOHAMEDAMIN (PIETRA LIGURE 1956)
GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)
LEGGIO SAMUELE (SPORTING TAGGIA SANREMO)
MOGLAN ROMUS (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (I INFR)
D’ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PROVENZANO DENIS (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
LO BIANCO DANIEL (BUSALLA CALCIO)
ATZORI FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CHIARLONE MARCO (CARCARESE)
GALLI DANIELE (CARCARESE)
MARTINELLI EDOARDO (FEZZANESE)
SCARLINO LUCA (FEZZANESE)
MOLTEDO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
AICARDI FRANCESCO (PIETRA LIGURE 1956)
INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)
POMO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)
QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)
VILLA DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)
CELELLA THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)
LEO OMAR (SAN FRANCESCO LOANO)
CICCIA MATTEO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
NEGRO PAOLO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
HODAJ ENEA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)