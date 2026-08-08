Calciomercato. Week end ricco di operazioni per Bardineto, ufficiali quattro innesti

l Bardineto continua a muoversi sul mercato e mette a segno un poker di operazioni in entrata. La società ha ufficializzato quattro nuovi acquisti, andando così a incrementare la qualità e la profondità dell'organico in vista della prossima stagione.

Per il reparto avanzato arriva Gioele Caprino, attaccante classe 2005 proveniente dal Pietra Ligure, pronto a intraprendere una nuova esperienza dopo il percorso maturato in biancoceleste.

Sempre ex Pietra è un altro giovane attaccante, Riccardo Serafini, classe 2005, reduce dall'esperienza con la Baia Alassio.

In difesa, invece, spazio a Luca Novellis, classe 2004. Il giocatore nell'ultima stagione ha militato nell'Albingaunia Under 21,

Completa il poker Luca Signorello, attaccante classe 2003, ex Cisano.