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Calcio | 08 agosto 2026, 18:02

Calcio | Il Pietra batte l'Astrea nella prima amichevole stagionale, un gol per tempo con Gianmarco Insolito e Castrofilippo

Primo test per la squadra di Moralgia

Calcio | Il Pietra batte l'Astrea nella prima amichevole stagionale, un gol per tempo con Gianmarco Insolito e Castrofilippo

PIETRA LIGURE - ASTREA 2-1 (5' Gi. Insolito 59' Castrofilippo - 7' Tani)
 

45' termina la partita, il Pietra Ligure batte 2-1 l'Astrea

40' contrasti e falli non sono mancati, impegno utile per entrambe le squadre sotto l'aspetto puramente fisico

35' dieci alla fine, Astrea vicina al pari con un tiro dal vertice dell'area

26' break di Rovere, a favorire Gabriele Insolito, cross ribattuto dalla retroguardia dell'Astrea

21' sbaglia il rigore Gabriele Insolito, destro incrociato che sbatte contro la base del montante

14' IL PIETRA TORNA AVANTI CON CASTROFILIPPO! ASSIST AL BACIO DI GIGLIO, INTELLIGENTE NELLO SMARCAMENTO

13' Rovere si mette in proprio, sfera che scivola un paio di metri oltre il palo lungo

11' mezzo collo esterno di Iorio, buona la potenza, meno la precisione, coraggioso comunque nella conclusione il numero 17 biancoceleste

3' replica Rovere con un tiro cross, nessuno però interviene

2' ancora Duberti protagonista parata in allungo per l'estremo pietrese

1' iniziata la ripresa, intervallo breve, squadre rivoluzionate

SECONDO TEMPO
 

45' la prima frazione si chiude con il tentativo alto di Aspesi, duplice fischio

40' cinque minuti alla fine del primo tempo

31' ancora un bel riflesso di Duberti a salvare la porta, l'Astrea conferma quanto di buono dimostrato contro il Celle Varazze

25' risponde l'Astrea, colpo di testa poco oltre la traversa di Duberti

23' mancino dal limite di Farrauto, pallone un metro oltre la trasversale

20' Duberti c'è sul tentativo dei laziali, da tarare la posizione di Fatnassi, spesse volte troppo in avanti rispetto ai propri compagni di reparto

16' 4-3-3 per il Pietra, con Fatnassi in regia affiancato da Aspesi e Farrauto, davanti Celella e Gianmarco Insolito con Dominici riferimento centrale

14' si rivede l'Astrea, bravo Secco nella chiusura in diagonale

13' gol annullato a Ravoncoli,  il portiere ospite ha respinto corto, il tap del difensore è arrivato secondo l'arbitro dopo una spinta

10' buoni ritmi in avvio, il Pietra guadagna una nuova posizione dal limite dell'area

7' Pareggio immediato dell'Astrea i laziali riequilibrano subito i conti con Tani!

5' PIETRA LIGURE SUBITO IN VANTAGGIO! GIMMI INSOLITO SI RIPRESENTA AL DEVINCENZI CON UNA PUNIZIONE MAGISTRALE, BIANCOCELESTI SUBITO AVANTI

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

PIETRA LIGURE (primo tempo): Duberti, Mazzon, Secco (Balla), Ravoncoli, Leo, Fatnassi, Aspesi, Farrauto, Gi. Insolito, Celella, Dominici.


PIETRA LIGURE (secondo tempo): Vernice, Iorio, Balla, Gasco, Bigaglia, Odasso, Giglio, Castrofilippo, Rovere, Ga. Insolito, Ricci.

Allenatore: Moraglia
 

ASTREA: Croce, Aprile, Colacicchi, Corbo, Cozzi, Marcheggiani, Marino, Raho, Tani, Tiberti, Tirelli.

A disposizione: Accetta, Camilleri, Claps, Petrella, Davì, D'errico, De Muto, Di Rauso, Drini, Fazio, Grella, Policano, Santarspia, Spizzica.

Allenatore: Castagnari

Redazione

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