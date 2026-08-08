Calcio | Il Pietra batte l'Astrea nella prima amichevole stagionale, un gol per tempo con Gianmarco Insolito e Castrofilippo

PIETRA LIGURE - ASTREA 2-1 (5' Gi. Insolito 59' Castrofilippo - 7' Tani)
45' termina la partita, il Pietra Ligure batte 2-1 l'Astrea
40' contrasti e falli non sono mancati, impegno utile per entrambe le squadre sotto l'aspetto puramente fisico
35' dieci alla fine, Astrea vicina al pari con un tiro dal vertice dell'area
26' break di Rovere, a favorire Gabriele Insolito, cross ribattuto dalla retroguardia dell'Astrea
21' sbaglia il rigore Gabriele Insolito, destro incrociato che sbatte contro la base del montante
14' IL PIETRA TORNA AVANTI CON CASTROFILIPPO! ASSIST AL BACIO DI GIGLIO, INTELLIGENTE NELLO SMARCAMENTO
13' Rovere si mette in proprio, sfera che scivola un paio di metri oltre il palo lungo
11' mezzo collo esterno di Iorio, buona la potenza, meno la precisione, coraggioso comunque nella conclusione il numero 17 biancoceleste
3' replica Rovere con un tiro cross, nessuno però interviene
2' ancora Duberti protagonista parata in allungo per l'estremo pietrese
1' iniziata la ripresa, intervallo breve, squadre rivoluzionate
SECONDO TEMPO
45' la prima frazione si chiude con il tentativo alto di Aspesi, duplice fischio
40' cinque minuti alla fine del primo tempo
31' ancora un bel riflesso di Duberti a salvare la porta, l'Astrea conferma quanto di buono dimostrato contro il Celle Varazze
25' risponde l'Astrea, colpo di testa poco oltre la traversa di Duberti
23' mancino dal limite di Farrauto, pallone un metro oltre la trasversale
20' Duberti c'è sul tentativo dei laziali, da tarare la posizione di Fatnassi, spesse volte troppo in avanti rispetto ai propri compagni di reparto
16' 4-3-3 per il Pietra, con Fatnassi in regia affiancato da Aspesi e Farrauto, davanti Celella e Gianmarco Insolito con Dominici riferimento centrale
14' si rivede l'Astrea, bravo Secco nella chiusura in diagonale
13' gol annullato a Ravoncoli, il portiere ospite ha respinto corto, il tap del difensore è arrivato secondo l'arbitro dopo una spinta
10' buoni ritmi in avvio, il Pietra guadagna una nuova posizione dal limite dell'area
7' Pareggio immediato dell'Astrea i laziali riequilibrano subito i conti con Tani!
5' PIETRA LIGURE SUBITO IN VANTAGGIO! GIMMI INSOLITO SI RIPRESENTA AL DEVINCENZI CON UNA PUNIZIONE MAGISTRALE, BIANCOCELESTI SUBITO AVANTI
1' si parte!
PRIMO TEMPO
PIETRA LIGURE (primo tempo): Duberti, Mazzon, Secco (Balla), Ravoncoli, Leo, Fatnassi, Aspesi, Farrauto, Gi. Insolito, Celella, Dominici.
PIETRA LIGURE (secondo tempo): Vernice, Iorio, Balla, Gasco, Bigaglia, Odasso, Giglio, Castrofilippo, Rovere, Ga. Insolito, Ricci.
Allenatore: Moraglia
ASTREA: Croce, Aprile, Colacicchi, Corbo, Cozzi, Marcheggiani, Marino, Raho, Tani, Tiberti, Tirelli.
A disposizione: Accetta, Camilleri, Claps, Petrella, Davì, D'errico, De Muto, Di Rauso, Drini, Fazio, Grella, Policano, Santarspia, Spizzica.
Allenatore: Castagnari