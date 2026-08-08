Calciomercato | Celle Varazze. Il ds Barletta chiude per Traniello, in regia piace Squarzoni

L'amichevole contro l'Astrea ha portato con sé anche una nuova operazione di mercato per la rosa di mister Salvatore Amirante. Il direttore sportivo Umberto Barletta ha infatti definito l'ingaggio di Andrea Traniello.

Esterno classe 2007, Traniello è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, dove ha compiuto tutto il percorso dai Giovanissimi Nazionali fino alla Primavera. Nell'ultima stagione ha inoltre trovato la via del gol in tre occasioni.

Per il giovane ligure si apre ora una nuova pagina della carriera, con la possibilità di confrontarsi per la prima volta con il calcio dei grandi e indossare la maglia biancoblu.

Il mercato delle civette, però, non sembra ancora concluso. La società è infatti alla ricerca di un centrocampista in grado di dettare i tempi e dare ordine alla manovra. Il profilo maggiormente seguito è quello di Silvio Squarzoni, regista classe 2002 reduce dall'esperienza alla Correggese. Nel suo curriculum figurano anche due stagioni in Serie C, vissute con le maglie di Caldiero e Perugia.

Le attenzioni del direttore sportivo restano dunque rivolte al mercato: prima della definizione ufficiale della rosa che affronterà la stagione 2026-2027, potrebbero essere definite ancora un paio di operazioni.