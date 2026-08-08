Calcio | Vado, dopo il buon test con il Torino arriva la sfida al Sestri Levante. De Rinaldis: “Ci portiamo a casa diverse cose positive”

Prosegue il percorso di avvicinamento del Vado ai primi appuntamenti ufficiali della stagione. Dopo il test di prestigio contro il Torino, terminato 3-1 per la formazione granata, i rossoblù sono pronti a tornare lunedì pomeriggio (ore 18:00 al Sivori) in campo per una nuova amichevole contro il Sestri Levante.

Un confronto che permetterà alla squadra di mister Pastorino di misurare ulteriormente i progressi compiuti durante questa prima fase della preparazione. La sfida con il Toro, nonostante il risultato, ha infatti fornito indicazioni incoraggianti, con il Vado capace di tenere testa a una formazione di Serie A e di mostrare personalità e organizzazione.

Tra i protagonisti della gara c'è stato Matteo De Rinaldis, uno degli elementi confermati dopo la stagione culminata con la vittoria del campionato. Il centrocampista ha sottolineato soprattutto gli aspetti positivi emersi dal confronto con i granata, senza nascondere la soddisfazione per aver avuto l'opportunità di affrontare una squadra del massimo campionato.

“La cornice odierna è stata davvero fantastica, giocare contro una squadra di Serie A ti fa sentire un giocatore importante. La prova di oggi ci deve trasmettere tanta fiducia, ci portiamo a casa diverse cose positive. Non siamo ancora al meglio fisicamente, ma stiamo lavorando per raggiungere la nostra migliore condizione. Non vediamo l’ora di affrontare i primi impegni ufficiali, lavoriamo per farci trovare pronti in vista del match di coppa contro l’Inter U23 e della sfida di campionato contro l’Atalanta U23. Ringrazio il Vado per la riconferma dopo la vittoria dello scorso campionato: potermi confrontare con la Serie C è per me una grande opportunità. Io uomo spogliatoio? In squadra ce ne sono tanti, anche i nuovi arrivati si stanno integrando al meglio; remiamo tutti dalla stessa parte".