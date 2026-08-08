Calcio | Serie D. Buona prova dell’Imperia: Borgomanero battuto 2-0 in amichevole

Finisce 2-0 per l’Imperia l’amichevole giocata questa mattina allo Stadio Comunale di Borgomanero contro i padroni di casa.

A decidere il test sono state la rete di Cekrezi e un’autorete a favore dei nerazzurri. Un’altra importante tappa di avvicinamento alla nuova stagione per la squadra di mister Riolfo, impegnata in un test ravvicinato dopo quello disputato contro la Castellanzese.

Nel primo tempo il tecnico ha dato spazio soprattutto ai giocatori che fin qui hanno avuto meno minutaggio, per poi utilizzare nella ripresa anche il resto della rosa.

Una gestione pensata per permettere a tutti i giocatori di aumentare progressivamente la condizione e mettere minuti nelle gambe in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

Per l’Imperia non c’è però tempo di fermarsi: domani, domenica 9 agosto, alle ore 18, è in programma un nuovo test a Samarate (VA) contro la Pro Patria.