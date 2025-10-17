 / Calcio

Calcio | 17 ottobre 2025, 10:37

Calcio, Eccellenza. Gli arbitri e gli assistenti per la sesta giornata, direttori di gara da fuori regione per Pietra e Loano

Marchetti e Pettirossi designati per le gare di Carcarese e Millesimo

Marchetti dirigerà Carcarese - Molassana

CARCARESE – MOLASSANA BOERO A.S.D.
Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari)
Assistente 1: Edoardo Bondi (Genova)
Assistente 2: Andrea Dellerba (Imperia)
 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – BUSALLA CALCIO
Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Filippo Morbelli (Albenga)
 

FOOTBALL GENOVA CALCIO – CAMPOMORONE SANT’OLCESE
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona)
Assistente 2: Nicola Penasso (Albenga)
 

GOLFOPARADISO PRO RECCO C.A. – RIVASAMBA H.C.A.
Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)
Assistente 1: Riccardo Dell’Imperio (Novi Ligure)
Assistente 2: Gioia Dainese (Chiavari)
 

PIETRA LIGURE 1956 – FEZZANESE
Arbitro: Salvatore Panariti (Torino)
Assistente 1: Luigi Arado (Genova)
Assistente 2: Matthias Crisafulli (Genova)
 

SAN FRANCESCO LOANO – ATHLETIC CLUB ALBARO
Arbitro: Riccardo Urru (Sassari)
Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)
Assistente 2: Matteo Laganaro (Genova)
 

SPORTING TAGGIA SANREMO – ARENZANO FOOTBALL CLUB
Arbitro: Rosanna D’Ambrosi (Nocera Inferiore)
Assistente 1: Luca Ingenito (Genova)
Assistente 2: Palmiro Scandale (Genova)
 

VOLTRESE VULTUR SSDARL – MILLESIMO CALCIO
Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Viktor Trajanovski (Novi Ligure)
Assistente 2: Melis Filangieri (Chiavari)

Redazione

