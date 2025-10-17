Calcio. Una notte da ricordare per Alessandro Debenedetti: "Gol e vittoria contro la Samp per me doppiamente importanti, dedico la rete alla mia famiglia"

È stato Alessandro Debenedetti, attaccante finalese in forza all’Entella, ad aprire le marcature nella vittoria per 3-1 sulla Sampdoria.

Al termine della gara, il centravanti scuola Finale ha espresso tutta la sua soddisfazione per il successo nel derby e per il primo gol stagionale:

“Volevamo fare una grande partita: c’era tanto pubblico e c'erano tutti gli stimoli giusti per fare bene. Sono davvero contento per il risultato e per essermi sbloccato in una partita così importante; lavoro tanto per la squadra e spero sempre che arrivi l’occasione giusta, cercando di essere il più lucido possibile in fase di realizzazione”.

La vittoria contro la Sampdoria rappresenta un’iniezione di fiducia per il gruppo: “Questo successo ci dà fiducia. Vincere contro la Samp in casa è speciale, ma dobbiamo rimanere umili: non abbiamo ancora fatto nulla.”

Infine non è mancata la dedica di rito, oltre alle sensazioni da genoano (Debenedetti è in prestito dai rossoblu ndr) nell'aver segnato contro i blucerchiati.

“Dedico il gol alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina, anche questa sera allo stadio. Per il gol sono doppiamente contento, per me era una partita particolare".