 / Calcio

Calcio | 18 ottobre 2025, 11:45

Calcio, Prima Categoria B. Nel pomeriggio spicca Multedo - Olimpic, la Virtus Don Bosco ospite del Voltri 87

Calcio, Prima Categoria B. Nel pomeriggio spicca Multedo - Olimpic, la Virtus Don Bosco ospite del Voltri 87

Come ogni sabato metà programma del girone B di Prima Categoria è pronto ad essere disputato.
Una sola squadra savonese sarà però in campo: la Virtus Don Bosco in casa del Voltri 87. 

I varazzini torneranno in campo a poche ore dalla sconfitta nel recupero di mercoledì contro l'Old Boys Rensen.
Big match di giornata sarà Multedo - Olimpic, ormai un classico del girone, mentre sempre in terra genovese saranno  disputate anche Bolzanetese - Dinamo Apparizione e Audace Campomorone - Rabona Via dell'Acciaio.

Domani toccherà alle due savonesi, Speranza e Veloce, ospitare proprio l'Old Boys e il Valsecca.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium