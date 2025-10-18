Calcio, Prima Categoria B. Nel pomeriggio spicca Multedo - Olimpic, la Virtus Don Bosco ospite del Voltri 87

Come ogni sabato metà programma del girone B di Prima Categoria è pronto ad essere disputato.

Una sola squadra savonese sarà però in campo: la Virtus Don Bosco in casa del Voltri 87.

I varazzini torneranno in campo a poche ore dalla sconfitta nel recupero di mercoledì contro l'Old Boys Rensen.

Big match di giornata sarà Multedo - Olimpic, ormai un classico del girone, mentre sempre in terra genovese saranno disputate anche Bolzanetese - Dinamo Apparizione e Audace Campomorone - Rabona Via dell'Acciaio.

Domani toccherà alle due savonesi, Speranza e Veloce, ospitare proprio l'Old Boys e il Valsecca.