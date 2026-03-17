Calcio | Celle Varazze, si chiude un capitolo: rescissione consensuale con mister Mario Pisano

Le voci circolata nelle scorse ore, dal ritorno dalla trasferta del "Lamarmora" per 6-1 contro la Biellese, trovano ora conferma ufficiale: dopo un anno circa e una promozione in quarta serie, ma con la squadra ora in zona play out da alcune partite, Mario Pisano non è più l'allenatore del Celle Varazze.

A comunicare la divisione tra le parti col tecnico andorese è stata la società: "L'FBC Celle Varazze comunica di aver raggiunto nella giornata di ieri l'accordo di rescissione consensuale con l'allenatore Mario Pisano.

Ci teniamo a ringraziare calorosamente Mario per l'ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione che ci ha portato alla storica vittoria del campionato di Eccellenza, e anche per il lavoro meno fortunato svolto nella stagione in corso.

Con grosso rammarico da ambo le parti si è arrivati al raggiungimento di questo accordo precisando che stima e affetto reciproci rimangono assolutamente invariati.

Auguriamo a Mister Pisano le migliori fortune per le prossime sfide professionali che lo attendono".

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare, quindi, quella che pare ormai essere una nuova conferma alle voci sull'avvicendamento di guida tecnica. In pole position, con gli accordi che ormai sembrano chiusi, c'è l'ex Asti e Cairese Riccardo Boschetto, reduce nello scorso autunno dalla breve esperienza toscana col Tuttocuoio.