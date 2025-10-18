Calcio, Seconda Categoria B. Berruti gol, la Carcarese Under 21 ottiene il primo successo superando la Priamar

E' arrivato il primo successo per la Carcarese Under 21 nel campionato di Seconda Categoria.
I ragazzi di mister Testa sono riusciti a spuntarla grazie alla marcatura realizzata da Berruti al 32' del primo tempo.
Con questi tre punti la Carcarese Under 21 aggancia proprio la Priamar a quota tre, in attesa delle partite di domani pomeriggio.
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Bardineto
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|Priamar
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|Pallare
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|Murialdo
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|Carcarese U21
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|Mallare
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|Giusvalla
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|Plodio
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|Sassello
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|Nolese
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|Rocchettese
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|Spotornese
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1