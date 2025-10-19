Calcio, Eccellenza. Chi si ferma è perduto, sesta giornata da non sbagliare per Millesimo, Pietra, Loano e Carcarese

E' un momento davvero ricco di spunti per le squadre della nostra provincia, impegnate nel massimo campionato regionale.

A guidare la pattuglia savonese è il Millesimo, ma i giallorossi di Macchia dovranno stare attenti a non scivolare sulla più classica buccia di banana tra le mura della Voltrese, fanalino di coda della graduatoria.

Per il Pietra Ligure prosegue il tour de force tra coppa e campionato, ma la vittoria nel derby contro la San Francesco Loano darà una grossa mano ai biancocelesti per sfidare la capolista Fezzanese. Bissare l'exploit contro la Genova Calcio proietterebbe finalmente la squadra di Moraglia in zona playoff, oltre a garantire una bella iniezione di fiducia all'intero spogliatoio pietrese.

Doppio turno interno, infine, per Carcarese e San Francesco Loano, rispettivamente contro il Molassana e l'Athletic Albaro. Sia i valbormidesi che i rossoblù sono ancora in attesa del primo successo. Un incantesimo che i rossoblù puntano a interrompere con l'esordio in panchina di mister Brignoli.