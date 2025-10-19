 / Calcio

Calcio | 19 ottobre 2025, 11:11

Calcio, Eccellenza. Chi si ferma è perduto, sesta giornata da non sbagliare per Millesimo, Pietra, Loano e Carcarese

Calcio, Eccellenza. Chi si ferma è perduto, sesta giornata da non sbagliare per Millesimo, Pietra, Loano e Carcarese

E' un momento davvero ricco di spunti per le squadre della nostra provincia, impegnate nel massimo campionato regionale.

A guidare la pattuglia savonese è il Millesimo, ma i giallorossi di Macchia dovranno stare attenti a non scivolare sulla più classica buccia di banana tra le mura della Voltrese, fanalino di coda della graduatoria.

Per il Pietra Ligure prosegue il tour de force tra coppa e campionato, ma la vittoria nel derby contro la San Francesco Loano darà una grossa mano ai biancocelesti per sfidare la capolista Fezzanese. Bissare l'exploit contro la Genova Calcio proietterebbe finalmente la squadra di Moraglia in zona playoff, oltre a garantire una bella iniezione di fiducia all'intero spogliatoio pietrese.

Doppio turno interno, infine, per Carcarese e San Francesco Loano, rispettivamente contro il Molassana e l'Athletic Albaro. Sia i valbormidesi che i rossoblù sono ancora in attesa del primo successo. Un incantesimo che i rossoblù puntano a interrompere con l'esordio in panchina di mister Brignoli.

6Âª Giornata - Programma e Classifica Eccellenza

Programma 6Âª Giornata (Eccellenza)

Bogliasco-Busalla Calcio
Carcarese-Molassana Boero
Genova Calcio-Campomorone Sant'Olciese
Golfo Paradiso Pro Recco Camogli-Rivasamba H. C. A.
Pietra Ligure 1956-Fezzanese
San Francesco Loano-Athletic Club Albaro
Sporting Taggia Sanremo-Arenzano F.C.
Voltrese Vultur-Millesimo Calcio

Classifica Dopo 5 Giornate

Pos Squadra Pt G V N P GF GS DR
1Fezzanese1354101358
2Campomorone Sant'Olciese1354101257
3Millesimo Calcio125401936
4Rivasamba H. C. A.1053111091
5Athletic Club Albaro105311651
6Molassana Boero9530216115
7Pietra Ligure 195695230862
8Genova Calcio852211082
9Busalla Calcio7521279-2
10Golfo Paradiso Pro Recco Camogli Avegno55122914-5
11Arenzano F.C.4511367-1
12Sporting Taggia Sanremo4511369-3
13Bogliasco351041014-4
14Carcarese3503237-4
15San Francesco Loano15014412-8
16Voltrese Vultur0500549-5

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium