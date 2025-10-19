L'Albingaunia rialza subito la testa, espugnata Ospedaletti con Ciravegna e Secco

La cronaca del match:

Partono forte gli orange, che dopo due minuti sfiorano il palo con una conclusione da fuori area di Barbagallo. Poi ci prova Calderone di testa su assist di Saih, ma un difensore avversario salva sulla linea. Per gli ospiti l’uomo più pericoloso è Ciravegna, che nella prima frazione si fa vedere con un paio di tiri che però finiscono alti sopra la traversa.

L’Albingaunia costruisce la sua vittoria nella ripresa. Al 52’ arriva il vantaggio ospite: lancio di Plando, Ciravegna si muove in sospetto fuorigioco sorprendendo la difesa orange e deposita la palla in rete. Si fa vedere anche Bazzoli, abile a neutralizzare un tiro a botta sicura dello stesso Ciravegna. Poi, al 75’, gli ospiti chiudono la partita con il gol del definitivo 2-0: Bianco va via sulla sinistra, serve in mezzo Secco, che non sbaglia.

Nel finale c’è ancora spazio per una bella parata di Bazzoli sul solito Ciravegna e per il forcing dell’Ospedaletti, alla ricerca di una rete che possa riaprire il match. Ma l’Albingaunia difende bene e la gara si chiude sul 2-0 per la formazione bianconera.



Ospedaletti - Albingaunia 0-2

Marcatori: 52’ Ciravegna, 75’ Secco A.

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì (57’ 13 Bacciarelli), 3 Ferrari (57’ 14 Molinari), 4 Barbagallo (75’ 16 Rosso), 5 Ambesi, 6 Cianci, 7 Salmaso (57’ 18 Zito), 8 Russo, 9 Calderone (46’ 15 El Kamli), 10 Rotolo, 11 Saih

A disposizione: 12 Gallo, 17 Sartori, 19 Grifo

Allenatore: Fabio Luccisano

Albingaunia: 1 Manti, 2 Gerosa, 3 Fazio, 4 Pollio (72’ 14 Secco A.), 5 Greco (77’ 20 Secco E.), 6 Plando, 7 Gibertini (72’ 16 Giraldi), 8 Marquez, 9 Ciravegna (85’ 19 Milazzo), 10 Bianco, 11 Gastaldi (46’ 15 Giordano)

A disposizione: 12 Massabò, 13 Buttu, 17 Masha, 18 Massa

Allenatore: Daniele Poggi

Arbitro: Federico Mantero (Savona)

Ammoniti: Cordì, Ferrari, Barbagallo, Zito, Gerosa, Greco, Marquez, Ciravegna