Calcio. Cisano in difficoltà, Ventimiglia da poker al Morel

Un Ventimiglia in salute batte largamente un volenteroso Cisano. Sicuramente più vivace la prima parte della gara nella quale nella prima mezz'ora gli ospiti hanno tenuto testa ai padroni di casa che solo alla doppietta di Gambacorta nel giro di 6' hanno posto il risultato nei margini di maggior sicurezza. In apertura, al 3', Hamati, direttamente da calcio d'angolo, colpisce il montante della porta ventimigliese: ma un minuto dopo, i locali passano in vantaggio con Sparma che da destra, faceva partire un tiro a giro che incocciava il palo interno e carambolava in rete. Al 12', Aretuso, impegnava il portiere con un colpo di testa; ma subito dopo, nell'area ventimigliese un passaggio indietro di Berruti a Dodaro, consentiva all'attaccante ospite, Hamati, di intercettare il pallone calciando però alto da favorevole posizione. Lo stesso attaccante ospite si faceva perdonare alla mezz'ora pareggiando il punteggio grazie a un calcio di punizione: il tiro perforava la barriera finendo in rete dopo avere colpito il palo interno. I frontalieri però tornano nuovamente in vantaggio e nel giro di 6' segnano al 32' e 38' con Gambacorta; entrambe le segnature, nascono da una punizione battuta in area dove la prontezza del centravanti ventimigliese faceva la differenza.



Nella ripresa con il risultato a favore, i locali amministrano il risultato non rinunciando mai a provare di aumentare il bottino. Così, al 7' ci provava Sparma il cui tiro era deviato sulla traversa dal portiere Vinci e nella ribattuta in campo, riprendeva la sfera Gambacorta spedendo fuori. Poi al 17' una punizione di Sparma lambiva il palo e al 30' il Ventimiglia calava il poker con Bacigaluppi che riprendeva una corta respinta della difesa girando in rete nell'angolo alto. I granata, ora giocavano in scioltezza andando vicini ancora al gol con Sparma, al 32' con tiro respinto dal portiere e con Madafferi che calciava sul portiere in uscita. Risultato finale quindi che non fa una grinza con la compagine di mister Oneglio che sembra aver preso il giusto cammino per inseguire l'attuale capolista Virtus Sanremese.







VENTIMIGLIA: Dodaro, Biffi, Berruti, Rotella, Addiego, Cassini, Lodovici, Aretuso, Gambacorta, Sparma, Ala. Allenatore: Oneglio. Sono subentrati: Ierace, Verardi, Bastita, Bacigaluppi, Madafferi.



CISANO: Vinci, Talka, Donà, Ardoino, Piotto, Caputo, Ardissone, Badano, Setti, Hamati, Vignaroli. Allenatore: Porcella. Sono subentrati: Mantero, Tomao, Loberto, Santanelli.



Arbitro: Gabriele Semeria della sezione di Imperia.