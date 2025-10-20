Calcio, Vado. Le congratulazioni a Cartiere, Agostino e Siri "Orgogliosi delle vostre convocazioni in Rappresentativa Under 19"

 / Calcio

Calcio, Vado. Le congratulazioni a Cartiere, Agostino e Siri &quot;Orgogliosi delle vostre convocazioni in Rappresentativa Under 19&quot;

Non è un ottimo momento solo per la Prima Squadra del Vado. La società rossoblu ha voluto infatti congratularsi con Agostino, Cartiere e Siri, dopo la convocazioni in Rappresentativa Under 19.

La nota del Vado:

"Siamo molto orgogliosi di comunicare la convocazione con la Rappresentativa Ligure U19 di tre calciatori cresciuti nel nostro vivaio ora in forza ad altre squadre: Nicolò Agostino (Arenzano), Riccardo Cartiere (Savona) e Filippo Siri (Millesimo), a dimostrazione dell'ottimo percorso fatto con le giovanili rossoblù".

Redazione

