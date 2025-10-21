Serie D. Chisola superstar nell'avvio di campionato, il ds Freda svela: "Qui prima di tutto conta il noi" (VIDEO)

Si sta rivelando una delle più solide realtà del girone A di Serie D il Chisola, corsaro sul campo del Celle Varazze nell'ultimo turno e, fino all'88esimo di quest'ultima ottava giornata, a pari punti col Vado capolista.
Una bella soddisfazione per il direttore sportivo Alessandro Freda, a soli 28 anni alla sua prima esperienza tra i “grandi”, che, al termine della gara, racconta la filosofia che sta alla base del progetto: un gruppo costruito sulla compattezza, sulla voglia di riscatto e sull’assenza di individualismi.
Dalle scelte di mercato mirate, con giocatori reduci da periodi difficili ma desiderosi di rilanciarsi, alla crescita di uno spogliatoio unito e motivato, il ds evidenzia l’anima di una squadra che lavora con umiltà, senza guardare la classifica ma con la consapevolezza di poter restare tra le protagoniste del campionato.