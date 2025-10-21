Vela, il cellese Giorgio Tortarolo e l'equipaggio di Stig sono campioni europei

Il cellese Giorgio Tortarolo è campione europeo di vela nella Cape 31.

Nelle acque di Palma di Maiorca il velista di Celle, con un palmares di vittorie nella sua carriera da lasciare a bocca aperta, con tutto l'equipaggio di Stig si è aggiudicato la vittoria tanto ambita.

"Ormai si perde il conto dei campionati Italiani, Europei e Mondiali, oltre alle regate più importanti del mondo, vinte da Giorgio - dice il Sindaco Marco Beltrame - Congratulazioni per il successo ottenuto e per tutti quelli già conseguiti, grazie per portare sempre il nome di Celle in giro per il mondo ed ai vertici della vela mondiale".

"Alessandro Rombelli e il team hanno portato totalmente la loro A-game a Palma, conquistando il Campionato Europeo e assicurandosi ii Circuito Europeo per il 2025" dicono da Cape31class.