Calcio, Albingaunia matura a Ospedaletti per il dg Feroleto "Trovati i gol non abbiamo mai sofferto"

L'Albingaunia ha avuto la forza di replicare immediatamente alla sconfitta interna contro il Cengio, avversaria questa sera in Coppa Liguria al Riva.

I bianconeri sono riusciti infatti a espugnare Ospedaletti, al termine di novanta minuti gestiti con attenzione di fronte agli orange.

A confermarlo è stato il direttore generale Emanuele Feroleto

"Sono molto soddisfatto della prestazione. Tranne che in un breve frangente all'inizio del primo tempo, quando l'Ospedaletti ha avuto una buona occasione, di fatto non abbiamo mai preso un tiro in porta.

Prima di andare in vantaggio con Ciravegna, abbiamo creato diverse situazioni per fare l’1-0, colpendo il montante con Greco e Bianco, oltre alla conclusione alta di Ciravegna solo davanti al portiere.

Dopo il raddoppio di Secco abbiamo gestito con attenzione, di fatto senza mai soffrire.

Una buona prestazione - chiosa Feroleto - su un campo difficile, contro un Ospedaletti che non merita la classifica che ha: è una squadra condizionata dagli infortuni, ma resta di valore.”